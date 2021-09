Villers-Cotterêts Musée Alexandre Dumas Aisne, Villers-Cotterêts Visites guidées Musée Alexandre Dumas Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Visites guidées Musée Alexandre Dumas Musée Alexandre Dumas, 18 septembre 2021 09:00, Villers-Cotterêts. Journée du patrimoine 2021 Musée Alexandre Dumas. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 03 23 96 23 30, musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

Samedi 18 septembre, 09h00, 10h30 Visites guidées Musée Alexandre Dumas * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 10h00

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

Places limitées. Masques et pass sanitaires obligatoires

Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier – 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Aisne

Le musée Alexandre Dumas est labellisé musée de France depuis 2002. Le musée Alexandre Dumas présente la vie et l’œuvre des trois Dumas : le général Dumas né en 1762 à Saint-Domingue, son fils Alexandre Dumas, l’illustre auteur des”trois mousquetaires”, et son petit fils Alexandre, auteur de “la Dame aux camélias”. Le musée expose de nombreux portraits peints et sculptés, des objets ayant appartenu aux trois Dumas, ainsi que des archives et autographes dont le manuscrit des Mémoires de Dumas père.

Détails Heure : 09:00 - 11:30 Catégories d’évènement: Aisne, Villers-Cotterêts Autres Lieu Musée Alexandre Dumas Adresse 24 rue Demoustier - 02600 Villers-Cotterêts Ville Villers-Cotterêts Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts