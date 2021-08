Alba-la-Romaine MuséAl-site antique d'Alba Alba-la-Romaine, Ardèche Le théâtre antique et sa restauration : une aventure archéologique MuséAl-site antique d’Alba Alba-la-Romaine Catégories d’évènement: Alba-la-Romaine

Le théâtre antique et sa restauration : une aventure archéologique MuséAl-site antique d’Alba, 18 septembre 2021 14:00, Alba-la-Romaine. Journée du patrimoine 2021 MuséAl-site antique d’Alba. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Le théâtre antique et sa restauration : une aventure archéologique * *

MuséAl-site antique d’Alba Route départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Alba-la-Romaine 07400 Ardèche

04 75 52 45 15 http://www.ardeche.fr/Ardeche_des_idees_forces/site-archeologique-alba

Ancienne capitale gallo-romaine du peuple des Helviens, Alba symbolise l’appartenance de la Gaule à l’Empire romain. Le centre monumental et le théâtre dégagés par les fouilles sont aujourd’hui visibles et reconstitués, ce qui permet de saisir la magnificence de ce que devait être cette ville il y a environ deux mille ans. Le sanctuaire de Bagnols, où ont été retrouvé de nombreuses pièces archéologiques d’importance, est un autre centre névralgique de la cité, au milieu des vignes, qui permet de souligner toute l’importance du religieux dans la vie quotidienne gallo-romaine.

