Dimanche 19 septembre, 15h00, 16h00 MuPop * Le patrimoine révélé : Présentation des collections des réserves du MuPop en salle de conférence.

Grâce aux acquisitions et aux dons de nombreux particuliers, le MuPop conserve dans ses réserves des dizaines d’objets qui illustrent le patrimoine musical du 18e siècle à nos jours.

Découvrez les dernières acquisitions et restaurations à travers une présentation d’objets spécialement sortis des réserves, et un diaporama dévoilera leur vie secrète dans les coulisses du musée. En parallèle, les parcours d’exposition du MuPop sont accessibles aux horaires et tarifs habituels. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Animation commentée – Durée : 45 min. – Entré libre – Réservations conseillées

MuPop 3 Rue Notre Dame, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier

04 70 02 19 62 http://www.mupop.fr

Musée des musiques populaires de Montluçon

Musée des musiques populaires de Montluçon

