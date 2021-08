Beauvais MUDO - Musée de l’Oise Beauvais, Oise Visite libre d’exposition MUDO – Musée de l’Oise Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

18 et 19 septembre Visite libre d’exposition * Exposition Échappées belles. Paysages d’ici et d’ailleurs dans les collections du MUDO-Musée de l’Oise. Grâce à une sortie de réserves de 105 œuvres choisies des 19e et 20e siècles sur la thématique du paysage, le musée propose à son public, une invitation au voyage, source d’évasion et de dépaysement, en six étapes d’un tour de France, d’Europe et du monde lui permettant de parcourir visuellement différents territoires connus ou moins connus mais tout aussi remarquables les uns que les autres.

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre. L’exposition n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

MUDO – Musée de l’Oise 1 rue du Musée – 60000 Beauvais Beauvais 60000 Oise

Au cœur du palais Renaissance rénové, le parcours du 19e siècle invite le visiteur au voyage parmi les œuvres dédiées au paysage, de Camille Corot, Alfred Sisley, Paul Huet, Prosper Marilhat, Antoine Chintreuil, pour ne citer qu’eux, de Fontainebleau à Rome, de l’Egypte au Danemark.

L’éclectisme du goût au 19e siècle est illustré par la passion du Moyen-Age, le mobilier à la manière de Boulle, une céramique magistrale de Jules-Claude Ziegler.

La visite se poursuit avec les grandes décorations intérieures d’Alexis-Joseph Mazerolle et de Pierre-Victor Galland.

