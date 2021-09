Expositions gratuites au Mucem MuCEM, Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, 18 septembre 2021 10:00, Marseille.

Les 18 et 19 septembre de 10h à 19h, découvrez gratuitement les expositions du Mucem et arpentez les extérieurs en vous laissant guider par nos parcours libres, l’occasion de mieux connaître le patrimoine architectural du Mucem.

Toutes nos expositions : https://www.mucem.org/programme/expositions

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Entrée libre



MuCEM, Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée MuCEM 7 promenade Robert Laffont (esplanade du J4) 13002 Marseille Marseille 13002 Bouches-du-Rhône

Le MuCEM s’intéresse aux civilisations de l’Europe et de la Méditerranée et étudie leur histoire pour comprendre les phénomènes contemporains, dans un souci constant de croisement des regards et des disciplines. Plus qu’un lieu d’expositions d’oeuvres et d’objets, c’est une véritable cité culturelle, un lieu de vie et d’expressions plurielles. Rencontres et débats, spectacles, concerts, cinéma et projections d’archives complètent l’offre muséale au quotidien. Le MuCEM est un grand ensemble constitué de trois sites, répartis sur 40 000m2, du bout du quai du port à la Belle de Mai, en plein centre de Marseille. Côté cour et côté jardin, entre ville et mer, se situent le fort Saint-Jean et le bâtiment du môle J4, qui accueillent les grandes expositions, les rendez-vous hebdomadaires et les temps forts du MuCEM. Lieu de mémoire et d’histoire, de la cité grecque aux grandes migrations du 21e siècle, l’emplacement du MuCEM, à la proue de la ville, est symbolique. Côté coulisses, le Centre de Conservation et de Ressources à la Belle de Mai abrite les collections du musée, une salle de consultation, un appartement-témoin et une petite salle d’exposition ouverts au public.

