Chaudefonds-sur-Layon Moulins à vent d'Ardenay Chaudefonds-sur-Layon, Maine-et-Loire Les moulins d’Ardenay Moulins à vent d’Ardenay Chaudefonds-sur-Layon Catégories d’évènement: Chaudefonds-sur-Layon

Maine-et-Loire

Les moulins d’Ardenay Moulins à vent d’Ardenay, 18 septembre 2021 14:30, Chaudefonds-sur-Layon. Journée du patrimoine 2021 Moulins à vent d’Ardenay.

18 et 19 septembre Les moulins d’Ardenay * Visite du Moulin Tour à voiles, restauré façon 1787 Espace de vie du meunier Musée Visite guidée dans les espaces *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

*

2,50€ par adulte ; Gratuit pour les moins de 12 ans

Moulins à vent d’Ardenay Les Moulins d’Ardenay, 49290 Chaudefonds-sur-Layon Chaudefonds-sur-Layon 49290 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location81325061.jpg 02 41 78 67 97

Deux moulins à vent de 1778 et 1787 au coeur du Layon. Le site est situé dans un paysage de coteaux, plantes de vignes, dont la récolte est connue sous l’appellation “Coteaux du Layon”. Patrie d’une appellation connue “De quart de chaume”.

Crédits : Les moulins d’Ardenay

Détails Catégories d’évènement: Chaudefonds-sur-Layon, Maine-et-Loire Autres Lieu Moulins à vent d'Ardenay Adresse Les Moulins d'Ardenay, 49290 Chaudefonds-sur-Layon Ville Chaudefonds-sur-Layon lieuville Moulins à vent d'Ardenay Chaudefonds-sur-Layon