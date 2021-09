Santenay Moulin Sorine Côte-d'Or, Santenay Découverte du Moulin Sorine Moulin Sorine Santenay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Découverte du Moulin Sorine Moulin Sorine, 18 septembre 2021 15:00, Santenay. Journée du patrimoine 2021 Moulin Sorine. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte du Moulin Sorine * Seul moulin à vent communal en état de fonctionnement de la région.

Très belle charpente en chêne, rouet en orme, toiture en châtaigner, système de pivot du toit, hauteur de la tour : 8 m, poids du toit: 11t dont 2t d’ailes. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre | limité à 10 personnes par visite

Moulin Sorine 21590 Santenay Santenay 21590 Côte-d’Or

03 80 20 63 15 http://www.ville-de-santenay.fr

Pour (re)découvrir un métier ancien et un édifice insolite ou “l’énergie verte” au XIXème siècle. Un univers pour enchanter petits et grands…

Crédits : Agence de Tourisme de Santenay Gratuit

Lieu Moulin Sorine Adresse 21590 Santenay Ville Santenay