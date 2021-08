Preignac Moulin Neuf Gironde, Preignac Découverte d’un ancien moulin du XVIe siècle Moulin Neuf Preignac Catégories d’évènement: Gironde

18 et 19 septembre Découverte d’un ancien moulin du XVIe siècle * Visite d’un moulin à eau du XVIe siècle. Ce moulin à eau à trois meules, situé sur un bras asséché du Ciron, daterait de 1536.

Abandonné depuis la construction du chemin de fer (ligne Bordeaux – Toulouse) en 1852, une équipe de bénévoles s’active depuis 8 ans pour le faire sortir de l’oubli. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Gratuit.

Moulin Neuf 25 VC 5 de Rouquette, 33210 Preignac Preignac 33210 Gironde

http://moulinneuf.org

Ce moulin à eau à 3 meules, situé sur un bras asséché du Ciron, daterait de 1536. Abandonné depuis la construction du chemin de fer de la ligne Bordeaux-Toulouse en 1852, une équipe de bénévoles y a installé un parcours pédestre de découverte et travail dur pour le faire sortir de l’oubli.

