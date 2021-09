Saint-Blaise Moulin musée de Saint-Blaise Alpes-Maritimes, Saint-Blaise A la découverte du patrimoine Saint-Blaisois Moulin musée de Saint-Blaise Saint-Blaise Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Samedi 18 septembre, 10h30 A la découverte du patrimoine Saint-Blaisois * Ne manquez pas le 18 septembre : La journée du patrimoine qui vous permettra de découvrir le patrimoine Saint-Blaisois. Départ devant l’église à 10h pour une visite commentée puis accueil au moulin par la potière pour une démonstration de tournage, enfin montée jusqu’au château. Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures. (L’ascension jusqu’au château est réservée à un public averti : randonnée montante de niveau moyen.) Renseignements : 04.93.79.72.93 / contact@mairie-saint-blaise06.fr *

matériel à prévoir : pass sanitaire ( uniquement pour visites en interieur), masque, pique nique, chaussures

Moulin musée de Saint-Blaise 303 route de Castagniers Saint Blaise Saint-Blaise 06670 Alpes-Maritimes

http://moulindesaintblaise.unblog.fr/

L’ancien Moulin à huile qui domine le village a été entièrement restauré afin de se prêter à des expositions culturelles : peintures, sculptures… offertes aux visiteurs tous les étés durant les mois de juillet et août.

Le bâtiment abrite en réalité deux moulins contigus. Le premier plus ancien possède tous les éléments nécessaires à la fabrication de l’huile : pressoir, meule, cuve… L’ensemble était actionné mécaniquement par la force hydraulique. Tous les mécanismes (en bois) sont encore en état : grande roue d’entraînement à aubes, pignonnerie de transmission… et débrayage manuel.

Le second espace abrite une magnifique meule qui était mue par l’électricité.

