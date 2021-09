Saint-Ondras Moulin Lapérouse Isère, Saint-Ondras Visite du moulin Lapérouse de Saint-Ondras Moulin Lapérouse Saint-Ondras Catégories d’évènement: Isère

Saint-Ondras

Visite du moulin Lapérouse de Saint-Ondras Moulin Lapérouse, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Ondras. Journée du patrimoine 2021 Moulin Lapérouse. Gratuit

18 et 19 septembre Visite du moulin Lapérouse de Saint-Ondras * Visite libre du Moulin Lapérouse de 10 h à 16 heures les 18 et 19 septembre 2021. moulin entièrement restauré par une équipe de bénévoles passionnés.

Fabrication de farine par nos meuniers. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

Entrée libre

Moulin Lapérouse Route du centre 38490 SAINT ONDRAS Saint-Ondras 38490 Isère

06 9 33 52 37

Lors d’un visite, les promeneurs découvriront le fonctionnement d’un ancien moulin à eau, restauré par les bénévoles.

Crédits : libre Gratuit

Détails