Samedi 18 septembre 2021, Journée du patrimoine 2021, Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Fouilles en cours de la Chaussée des Moines à Vertou * Les archéologues du pôle archéologie du Département de Loire-Atlantique ont débuté leur opération le 28 juin 2021 sur la Chaussée des Moines de Vertou.

Ils vous accueilleront sur leur stand situé au pied du Moulin Gautron (9 rue de l’industrie, 44120 Vertou) le samedi 18 septembre 2021 de 10h à 12h et de 14h à 16h pour vous présenter le pôle archéologie du Département de Loire-Atlantique, le métier d’archéologue et les premiers résultats de cette opération en contexte fluvial. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

