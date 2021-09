Saumur Moulin du vigneau Maine-et-Loire, Saumur Visites guidées au Moulin du Vigneau Moulin du vigneau Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Visites guidées au Moulin du Vigneau Moulin du vigneau, 18 septembre 2021 14:00, Saumur. Journée du patrimoine 2021 Moulin du vigneau. Gratuit

18 et 19 septembre Visites guidées au Moulin du Vigneau * Visites guidées de ce moulin cavier du 18e siècle, très emblématique des moulins que l’on trouvait à Saumur jusqu’au début du 20e siècle. L’association du moulin vous propose également deux ateliers sur la pierre et le bois. Un espace bar et restauration sera ouvert en fonction du protocole sanitaire en vigueur. Vide Grenier sur l’esplanade

Dimanche 7h – 18h *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Moulin du vigneau Les Hauts quartiers Allée des Pampres, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 02 41 83 30 31 http://www.saumur.fr

Moulin cavier de 1816

