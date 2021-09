Turquant Moulin du Val Hulin, Maine-et-Loire, Turquant Moulin du Val Hulin Moulin du Val Hulin, Turquant Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h30

Moulin du Val Hulin, 10 rue du Moulin Chateau Gaillard, 49730 Turquant Turquant 49730 Maine-et-Loire

Classé au titre des Monuments Historiques, ce moulin-cavier est construit en 1749 au-dessus d’habitations troglodytiques. Restauré récemment, il est doté d’ailes à entoiler, plutôt rares en Anjou.

