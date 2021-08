La Mothe-Saint-Héray Moulin du Pont l'Abbé-Maison de la Haute-Sèvre Deux-Sèvres, La Mothe-Saint-Héray Visitez le moulin l’Abbé Moulin du Pont l’Abbé-Maison de la Haute-Sèvre La Mothe-Saint-Héray Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

17 – 19 septembre Visitez le moulin l’Abbé * Visite libre et/ou guidée d’un moulin attesté au XIe, modernisé au XIe siècle et restauré à la fin du XXe siècle. Mécanisme de minoterie classé, en état de fonctionnement. Sur 3 niveaux, suivez les courroies propulsées par l’énergie de la Sèvre niortaise. *

vendredi 17 septembre – 10h30 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h30 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

Demi-tarif, soit 2,50€ par adulte, 1€ jusqu’à 12 ans.

Moulin du Pont l’Abbé-Maison de la Haute-Sèvre 16, rue du Pont l’Abbé 79800 La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres

05 49 05 19 19 http://www.moulinlabbe.fr

Moulin attesté du XIe siècle, couplé d’une minoterie reprise en 1920. Tout le mécanisme, en parfait état de fonctionnement, est inscrit au titre des Monuments historiques. Le moulin est bordé d’un remarquable arboretum présentant des essences rares. Le moulin est constitué de salles d’exposition : le Musée des Rosières, la salle de Géologie, et organise des expositions temporaires : « Ils n’avaient pas 20 ans en 1939… » et « Les vacances de mon enfance ».

