Fondé au 12e siècle, le Moulin du Pont a évolué au fil de l’histoire pour devenir minoterie de 1936 à 1970, date de l’arrêt de sa production. Sa réhabilitation complète a permis de mettre en valeur les machines qui, pour la plupart, ont été conservées. Ainsi, depuis 2005, le Moulin du Pont est devenu un véritable musée technique de la meunerie dont la découverte ludique se fait en famille… Depuis le printemps 2009, une exposition complète la visite des installations du moulin, en vous initiant à l’histoire des moulins et des meuniers de Daoulas !

