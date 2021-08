Lansac Moulin du Grand Puy Gironde, Lansac Visite du moulin à farine en fonctionnement Moulin du Grand Puy Lansac Catégories d’évènement: Gironde

Lansac

Visite du moulin à farine en fonctionnement Moulin du Grand Puy, 19 septembre 2021 15:30, Lansac. Journée du patrimoine 2021 Moulin du Grand Puy. Tarif habituel Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 15h30 Visite du moulin à farine en fonctionnement * Visite commentée du Moulin. *

dimanche 19 septembre – 15h30 à 18h00

*

Adulte 2€50, enfant 2€, gratuit jusqu’à 16 ans.

Moulin du Grand Puy Lieu dit Grand Puy, 33710 Lansac Lansac 33710 Le Grand Puy Gironde

http://www.moulinlansac.com

Le Moulin du Grand Puy de Lansac date du XVIIIe siècle et a été restauré en 2006. Depuis il fonctionne de nouveau tous les dimanches après-midis. Il moud du blé, du maïs, des lentilles, du seigle, du sarrasin et produit donc sa propre farine. À côté se situe la Maison du Meunier qui a également été restaurée, en 2010. Elle accueille un petit musée sur la minoterie et une grande salle d’exposition.

Crédits : Tarif habituel

Détails Heure : 15:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Gironde, Lansac Autres Lieu Moulin du Grand Puy Adresse Lieu dit Grand Puy, 33710 Lansac Ville Lansac lieuville Moulin du Grand Puy Lansac