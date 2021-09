Soleymieux Moulin du Got Loire, Soleymieux Moulin du Got – La minoterie et le projet de rénovation Moulin du Got Soleymieux Catégories d’évènement: Loire

Soleymieux

Moulin du Got – La minoterie et le projet de rénovation Moulin du Got, 18 septembre 2021 13:30, Soleymieux. Journée du patrimoine 2021 Moulin du Got. Gratuit

18 et 19 septembre Moulin du Got – La minoterie et le projet de rénovation * Le Moulin du Got, un des emblèmes de la vallée de la Mare Renseignements : 04 77 76 70 98 ou acdavid@live.fr Visites Le bief : promenade libre le long du bief, petit circuit champêtre

La turbine : en partie démontée pour rénovation

La minoterie : visite guidée de 2 étages sur les 4 étages du bâtiment Visites libres ou commentées suivant le nombre de visiteurs

NB : les machines sont intactes depuis l’arrêt du fonctionnement du moulin en 1981, mais pas encore en fonctionnement. Le projet de rénovation Présentation du projet et des aménagements prévus:

Accueillir du public, refaire fonctionner les machines, produire de l’électricité. Mini conférences suivant public intéressé (durée 1/2h environ): le samedi vers 15h et 17h,

le dimanche vers 11h, 15h et 17h Expositions Les anciens moulins de la Mare et du canton de St Jean

A partir des travaux de Mireille Busseuil du GRAL (Groupe de Recherche Archéologique de la Loire), présentation des anciens moulins de la vallée de la Mare et de l’ancien canton de St Jean Soleymieux : par commune et par type d’atelier, historique et propriétaires connus. Histoire du Moulin du Got

Les évolutions du moulin au 19ème et au 20ème siècle dans : les techniques de meunerie (des meules aux machines à cylindres), la production d’énergie mécanique (des roues à cuillères, à la roue à augets, puis à la turbine), la généalogie des meuniers. Aspects techniques de la meunerie

Le grain de blé : sa constitution

Le principe de fonctionnement d’une minoterie : schéma simplifié d’une petite usine complexe

Le cadre légal de production de farine de blé : le contingent

Le potentiel hydraulique : connaître le débit de la rivière et son potentiel *

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h30

*

Participation libre, non obligatoire, au profit de l’association future; visites guidées ou libres selon le nombre de visiteurs et leur souhait; accès pédestre facile depuis le bourg de Soleymieux (700m)

Moulin du Got Le Got 42560 Soleymieux Soleymieux 42560 Loire

04 77 76 70 98

Existant avant 1800 et alimenté par un bief de 200m de long, le moulin comprenait en 1862 trois roues à cuillères à axe vertical. Puis il a été agrandi et équipé d’une roue traditionnelle à augets.

Transformé en minoterie à cylindres en 1925 en remplacement des anciennes meules, il est ensuite équipé d’une turbine Francis de 20kW en 1946.

En développement jusque dans les années 1960, les difficultés d’accès ont conduit à son arrêt en 1981 avec le décès de Pierre FAURE, le dernier meunier.

Sur la centaine d’ateliers qui existaient sur la Mare au 19ème siècle, de Gumières à St Marcellin, seuls trois bâtiments sont encore intégralement conservés, dont le Moulin du Got. C’est pourquoi un projet de mise en valeur est en cours de montage, par intérêt patrimonial, touristique, et énergétique.

Renseignements : 04 77 76 70 98 ou acdavid@live.fr

