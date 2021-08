Nérac Moulin des tours de Barbaste Lot-et-Garonne, Nérac À la découverte du site du moulin des Tours et son pont roman Moulin des tours de Barbaste Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

À la découverte du site du moulin des Tours et son pont roman Moulin des tours de Barbaste, 18 septembre 2021 09:30, Nérac Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre À la découverte du site du moulin des Tours et son pont roman * *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Intérieur limité à 49 personnes. Visites libres samedi et dimanche de 9h30 – 12h30 et 14h-18h. Dernière entrée 30mn avant la fermeture soit 12h et 17h30.

Moulin des tours de Barbaste Rue du Moulin des Tours, 47600 Nerac Nérac 47600 Lot-et-Garonne

05 53 65 27 75 http://www.albret-tourisme.com

Érigés entre les, XIIe et XIVe siècles, le Moulin des Tours de Barbaste et son pont roman, vous immergent dans l’univers médiéval à la découverte de l’une des plus belles merveilles d’Aquitaine, autrefois propriété d’Henri de Navarre, le futur Henri IV. Au bord de la Gélise, le site du Moulin des Tours rassemble un moulin fortifié du début XIVe siècle classé Monument Historique en 1889 et un pont roman (fin XIIème siècle – début XIIIe siècle) qui constituaient un important ensemble défensif implanté sur la “Ténarèze”. Après un terrible incendie en 1937, les bâtiments ont été réhabilités et sont désormais ouverts au public en visites guidées. Partez à la découverte de ce site exceptionnel sur les pas d’Henri IV, le plus populaire des rois de France, qui signait certaines lettres : « Henri, le meunier des tours de Barbaste » !

Lieu Moulin des tours de Barbaste Adresse Rue du Moulin des Tours, 47600 Nerac Ville Nérac