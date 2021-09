Villar-Loubière Moulin de Villar Loubière Hautes-Alpes, Villar-Loubière Moulin de Villar Loubière dans le Valgaudemar Moulin de Villar Loubière Villar-Loubière Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

18 et 19 septembre Moulin de Villar Loubière dans le Valgaudemar * Dernier moulin hydraulique en état de fonctionnement du Valgaudemar, construit en 1838. Inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques, il témoigne de l’activité montagnarde avec la fabrication de la farine et de l’huile de noix et noisettes. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

entrée libre

Moulin de Villar Loubière 05800 Villar-Loubière Villar-Loubière 05800 Hautes-Alpes Moulin hydraulique à roues horrizontales

