Sannois Moulin de Sannois Sannois, Val-d'Oise Visites guidées à la bougie du moulin à pivot de Sannois Moulin de Sannois Sannois Catégories d’évènement: Sannois

Val-d'Oise

Visites guidées à la bougie du moulin à pivot de Sannois Moulin de Sannois, 18 septembre 2021 21:00, Sannois. Journée du patrimoine 2021 Moulin de Sannois. Gratuit

Samedi 18 septembre, 21h00 Visites guidées à la bougie du moulin à pivot de Sannois * À la lueur des lanternes et des bougies, vous visiterez le moulin dans une ambiance bien mystérieuse qui vous permettra de remonter le temps, et d’évoquer sous forme d’anecdotes la riche histoire du site.

Sur place, venez déguster les Crêpes salées et sucrées de Marjorie (petite restauration payante). *

samedi 18 septembre – 21h00 à 22h30

*

Moulin de Sannois 26 rue des Moulins 95110 Sannois Sannois 95110 Val-d’Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 0139 98 21 44 http://www.ville-sannois.fr

Moulin historique de la Ville de Sannois édifié en 1759. Après une période de restauration en 2007, le Moulin a repris sa place en haut du Mont Trouillet pour renouer avec la tradition d’antan et mettre en valeur ce site prestigieux.

Crédits : ©Ville de Sannois Gratuit

Détails Heure : 21:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Sannois, Val-d'Oise Autres Lieu Moulin de Sannois Adresse 26 rue des Moulins 95110 Sannois Ville Sannois Age maximum 99 lieuville Moulin de Sannois Sannois