Visite commentée du moulin de Pierrelatte Moulin de Pierrelatte, 18 septembre 2021, Pierrelatte

La construction initiale du moulin a été réalisée vers 1839 sur un terrain appartenant à Jean-François Pellegrin, boulanger. Le rocher de Pierrelatte, dont proviennent sans doute les matériaux de construction, pourrait avoir joué un rôle dans l’implantation en contribuant à dévier le mistral. Malgré les moyens mis en œuvre pour sa réalisation, le moulin de Pierrelatte ne resta en activité que quelques dizaines d’années, entre 1839 et 1880. Ce moulin revêt un caractère assez singulier avec sa situation en plaine. En 2011, un projet de restauration du moulin par la municipalité avec le concours de l’association « Les ailes du moulin » a permis de le rénover et de lui redonner des ailes et tous ses mécanismes. Aujourd’hui, on peut à nouveau y produire de la farine.

