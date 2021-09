Arzon Moulin de Pen Castel Arzon, Morbihan Moulin de Pen Castel – visite des combles Moulin de Pen Castel Arzon Catégories d’évènement: Arzon

Morbihan

Moulin de Pen Castel – visite des combles Moulin de Pen Castel, 18 septembre 2021 10:00, Arzon. Journée du patrimoine 2021 Moulin de Pen Castel. Gratuit

18 et 19 septembre Moulin de Pen Castel – visite des combles * Vous connaissez peut-être le Moulin de Pen Castel, joyau architectural de la presqu’ile.

Les combles, habituellement fermés au public, seront accessibles.

Venez découvrir la superbe charpente, dont l’impressionnante disproportion émerveillera les passionnés.

Exposition de Marie-T. Roche, peinture. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

*

Programme JEP 2021 – Arzon à retrouver sur www.arzonevenements.fr

Moulin de Pen Castel Rue de Keravello, 56640 Arzon Arzon 56640 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location5290414.jpg 02 97 53 88 06 http://www.moulin-pen-castel.fr http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/moulin-a-maree-puis-restaurant-puis-dancing-actuellement-lieu-d-exposition-de-pen-castel-arzon/af83cafb-b09e-41e9-b881-7c6f846c6c49

Moulin à marée reconstruit au 17e siècle par les moines de l’abbaye de Saint-Gildas à l’emplacement d’un édifice analogue existant dès 1380, qui leur avait été donné par le duc de Bretagne Jean IV. Resserre au sud-est construite à la fin du 18e siècle (date 1786 mentionnée par travaux historiques) . Site classé en 1933.

Crédits : Alexandre Lamoureux Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Arzon, Morbihan Autres Lieu Moulin de Pen Castel Adresse Rue de Keravello, 56640 Arzon Ville Arzon lieuville Moulin de Pen Castel Arzon