Découvrez les lavandières du Peugue Moulin de Noès, 19 septembre 2021 11:00, Pessac Journée du patrimoine 2021 Gratuit|Sur inscription 05 57 93 65 40, kiosque@mairie-pessac.fr

Gratuit. Réservation : Kiosque culture & tourisme. Durée : 1h.

Moulin de Noès 46, rue de Laurenson 33600 Pessac Pessac 33600 Le Monteil Gironde

Dernier vestige du domaine de Bellevue, ce moulin à eau édifié par André-Daniel Laffon de Ladebat, est le témoin d’une expérimentation pionnière sur le plan de l’agriculture du XVIIIe siècle.

Ce bijou architectural classé Monument Historique révèle également une saga familiale exceptionnelle.

