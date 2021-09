Telgruc-sur-Mer Moulin de Luzéoc Finistère, Telgruc-sur-Mer Visite commentée du Moulin de Luzeoc Moulin de Luzéoc Telgruc-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

18 et 19 septembre Visite commentée du Moulin de Luzeoc * En 2012, les bénévoles de l’Association EOST se mobilisent pour faire renaître le moulin en suggérant à la commune de Telgruc-sur-Mer d’acquérir la friche qui vient d’être mise en vente. Le terrain est défriché par les bénévoles d’EOST en octobre 2015. Grâce au concours de l’Association des Amis des moulins du Finistère et au soutien financier de la Mairie de Telgruc-sur -Mer, aux subventions du Conseil Départemental et du Conseil Régional, de la Fondation du Patrimoine et des dons recueillis dans le cadre du mécénat populaire (150 donateurs), le chantier de reconstruction de la tour par l’entreprise Mein Breizh de Crozon (Tal-ar-Groas), exclusivement avec les pierres d’origine, peut démarrer en décembre 2015.La charpente, les ailes et tout le mécanisme sont réalisées hors site par Gilles Morio, charpentier Amoulageur Wikipedia-logo-v2.svg de Plerneuf (22) aidé de Maxime Millerioux, apprenti Compagnon du Devoir. La couverture est en bardeaux de châtaignier. La coiffe de 12 tonnes tourne sur des galets en téflon. 5 à 6 personnes sont nécessaires pour la tourner à l’aide du guivre (bras du moulin permettant de mettre les ailes du moulin face au vent). Les meules sont en pierre meulière (géologie) Wikipedia-logo-v2.svg et mesurent 1,5 m de diamètre pour 26 cm de hauteur, pesant 600 kg chacune. Le chantier a été terminé fin juin 2016 et son inauguration officielle s’est déroulée le 16 juillet 2016. Le Moulin sera visitable les 18 &19 Septembre prochain. Visites commentées par les histoiriens de l’association de 14 h à 18 h les deux jours (dernière entrée à 17 h 30). Les toiles ne seront posées qu’en cas de temps sec et de faible vent. Il n’y a pas de fonctionnement envisagé. *

Moulin de Luzéoc 29560, Telgruc-sur-Mer Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Surplombant la grande plage de Trez-Bellec, le Moulin à vent de Luzéoc (connu à son origine sous le nom de Penn ar Stang) date du début du XIXe siècle (1834/1836). Il a cessé son activité au début de la Première Guerre mondiale.

Au XVIIIe siècle, la presqu’île de Crozon compte 97 moulins à vent, dont 6 sur la commune de Telgruc-sur-Mer, qui travaillent notamment pour la Marine de Brest.

