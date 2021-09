Payzac Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras Dordogne, Payzac Découvrez un lieu de mémoire de la résistance Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras Payzac Catégories d’évènement: Dordogne

Payzac

Découvrez un lieu de mémoire de la résistance Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras, 18 septembre 2021 13:30, Payzac. Journée du patrimoine 2021 Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez un lieu de mémoire de la résistance * *

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h30

*

Gratuit. Entrée libre.

Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras Pont Lasveyras, 19230 Beyssenac Payzac 19230 Dordogne

05 55 73 31 77 http://www.beyssenac.com

C’est entre Beyssenac et Payzac, à la limite de la Corrèze et de la Dordogne, qu’un groupe de résistants trouva refuge. Le 16 février 1944, le moulin fut encerclé par les troupes allemandes et après s’être rendus 34 maquisards furent sommairement exécutés sur place. 3 échappèrent au massacre, 12 furent déportés et 5 ne revinrent jamais des camps de concentration.

Le moulin accueille aujourd’hui une exposition réalisée en hommage aux 49 victimes.

Crédits : ©Commune de Beyssenac Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Payzac Autres Lieu Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras Adresse Pont Lasveyras, 19230 Beyssenac Ville Payzac lieuville Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras Payzac