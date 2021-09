Cinq-Mars-la-Pile Moulin de la Gouspillère Cinq-Mars-la-Pile, Indre-et-Loire Visite commentée du moulin Moulin de la Gouspillère Cinq-Mars-la-Pile Catégories d’évènement: Cinq-Mars-la-Pile

18 et 19 septembre Visite commentée du moulin * Des visites guidées de la minoterie seront organisées ainsi qu’un système de visites libres.

Exposition, buvette et stand de crêpes agrémenteront ce week-end! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

Moulin de la Gouspillère La Gouspillere 120 Chemin de Racault 37130 Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile 37130 Forget Indre-et-Loire

Anciens moulins à foulon et à tan, moulin à farine depuis 1832, le moulin de La Gouspillère cessa son activité en 1985. Toute la machinerie est encore présente et fonctionnelle.

Les membres de l’association vous accueilleront en tenue 1830 date de la conversion en moulin à farine.

