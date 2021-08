La Flèche Moulin de la Bruère La Flèche, Sarthe Moulin à glace sur le Loir Moulin de la Bruère La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Sarthe

Moulin à glace sur le Loir Moulin de la Bruère, 18 septembre 2021 14:00, La Flèche. Journée du patrimoine 2021 Moulin de la Bruère. Gratuit

18 et 19 septembre Moulin à glace sur le Loir * Samedi 18 septembre de 14h à 18h30

Visite libre du moulin en présence des bénévoles de l’association

Buvette au bord du Loir Dimanche 19 septembre de 14h à 18h30

Visite libre du moulin en présence des bénévoles de l’association

Buvette au bord du Loir *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

*

L’accès au site se fera dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Moulin de la Bruère Route du Lude, 72200 La Flèche La Flèche 72200 Sarthe

02 43 38 16 66 http://www.tourisme-lafleche.fr Crédits : Amis du moulin de la Bruère Gratuit

Détails Catégories d’évènement: La Flèche, Sarthe Autres Lieu Moulin de la Bruère Adresse Route du Lude, 72200 La Flèche Ville La Flèche Age maximum 99 lieuville Moulin de la Bruère La Flèche