Visite du Jardin des Faïenciers

Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies, 57200 Sarreguemines Sarreguemines 57200 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20774749.jpg 03 87 98 93 50 http://www.sarreguemines-museum.eu

Le site dit du « Moulin de la Blies » a été, entre 1825 et 1969, l’une des nombreuses unités de fabrication de la faïencerie de Sarreguemines. Le bâtiment du moulin, devenu Musée des Techniques Faïencières, servait à la préparation des pâtes à faïence, tandis que la maison d’accueil abritait au XIXe siècle la famille du directeur du site. Derrière le moulin, de nombreux ateliers et lieux de stockage ont aujourd’hui disparu. La nature a repris ses droits sur leurs ruines, et cet ensemble de végétaux et de minéraux a donné naissance au Jardin des Faïenciers, imaginé par le paysagiste Philippe Niez. Au fil des ans, la Ville de Sarreguemines a rassemblé une importante collection de machines et d’outils spécifiques à l’industrie de la céramique aux XIXe et XXe siècles.

L’aménagement de cette collection à l’intérieur du moulin de la Blies répond à une logique de « musée d’ambiance » : sur les tables, des piles d’assiettes prêtes à être cuites ou décorées ; au sol, des chariots de matière crue ; entre deux machines, un séchoir chargé de pièces…

Le site a été sélectionné pour représenter la Lorraine dans l’émission spéciale patrimoine de Stéphane Bern consacrée au monument préféré des Français.

Crédits : ©Musées de Sarreguemines