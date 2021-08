Exposition : “Terracotta Domestica” Moulin de la Blies, 18 septembre 2021 10:00, Sarreguemines.

Journée du patrimoine 2021 Moulin de la Blies. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

Exposition : “Terracotta Domestica”

La terre cuite à l’honneur…

Les Musées de Sarreguemines vous invitent à découvrir l’univers à la fois sensible, ludique et poétique d’Atelier Polyhedre à travers l’exposition « Terracotta Domestica » qui met à l’honneur leur matière de prédilection : la terre cuite. Le duo d’artistes aime jouer avec les codes traditionnels. Ils expérimentent, répètent les formes, les assemblent, les déclinent pour troubler notre perception.

Cette exposition, à l’image des réalisations d’Atelier Polyhedre, est une invitation au voyage. La terracotta, terre humble généralement présente dans le paysage, effectue un surprenant glissement vers le cadre domestique. Elle prend la forme de consoles, de vases, de carafes… On se laisse transporter par le contraste entre cette terre chaude, brute, et l’émail d’un bleu profond – parfois poussé jusqu’au noir – qui vient apporter aux pièces une profondeur incroyable, évoquant tantôt la délicatesse de la laque japonaise, tantôt la profondeur des océans ou du cosmos.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.



Moulin de la Blies 125 avenue de la Blies, 57200 Sarreguemines Sarreguemines 57200 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20774749.jpg 03 87 98 93 50 http://www.sarreguemines-museum.eu

Le site dit du « Moulin de la Blies » a été, entre 1825 et 1969, l’une des nombreuses unités de fabrication de la faïencerie de Sarreguemines. Le bâtiment du moulin, devenu Musée des Techniques Faïencières, servait à la préparation des pâtes à faïence, tandis que la maison d’accueil abritait au XIXe siècle la famille du directeur du site. Derrière le moulin, de nombreux ateliers et lieux de stockage ont aujourd’hui disparu. La nature a repris ses droits sur leurs ruines, et cet ensemble de végétaux et de minéraux a donné naissance au Jardin des Faïenciers, imaginé par le paysagiste Philippe Niez. Au fil des ans, la Ville de Sarreguemines a rassemblé une importante collection de machines et d’outils spécifiques à l’industrie de la céramique aux XIXe et XXe siècles.

L’aménagement de cette collection à l’intérieur du moulin de la Blies répond à une logique de « musée d’ambiance » : sur les tables, des piles d’assiettes prêtes à être cuites ou décorées ; au sol, des chariots de matière crue ; entre deux machines, un séchoir chargé de pièces…

Le site a été sélectionné pour représenter la Lorraine dans l’émission spéciale patrimoine de Stéphane Bern consacrée au monument préféré des Français.

