Porte ouverte du moulin Moulin de la Bicane, 19 septembre 2021 10:00, Campbon.

Journée du patrimoine 2021 Moulin de la Bicane. Gratuit|Tarif préférentiel Handicap auditif|Handicap visuel 0601025465, moulindelabicane@outlook.fr

Dimanche 19 septembre, 10h00

Porte ouverte du moulin

*

Visite du moulin sur inscription avec des horaires spécifiques pour les personnes déficiantes visuelles ou auditives

Stand sur les 5 sens : le toucher, la vue, l’ouïe, le gout et l’odorat accessible à tous sans réservation.

2 départs de découvertes de la nature par les sens par groupe de 10 maximum.

Une animation sur la confection d’une pizza par groupe de 4 maximum.

Jeux en bois pour les enfants

*

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

L’accès au moulin et aux stands sensoriels sont gratuits. Une participation sera demandée pour l’atelier de confection de sa propre pizza…



Moulin de la Bicane 44750 Campbon Campbon 44750 Loire-Atlantique

0601025465 https://www.facebook.fr/MoulindelaBicane

Le moulin de la Bicane, construit vers 1840, vit passer 4 générations de meuniers pendant plus de 100 ans. Face à la concurrence de l’époque, il replie ses ailes en 1957 comme beaucoup de ses confrères à l’époque. Presque en ruine et devenu propriété de la commune, toute une équipe de bénévoles décide de mener sa restauration de 1991 à 2001… Il retourne alors pour le bonheur des touristes et des enfants lors de visites organisées. Faute d’une faible activité, ses ailes et son axe principal s’abiment et doivent être déposés fin 2016… Mais c’était sans compter sur la détermination de la commune de Campbon à sauver son patrimoine qui réussit à trouver le financement pour redonner des ailes à son vieux moulin. Depuis février 2019, celui-ci retourne à nouveau et une jolie meunière, passionnée de moulins redonne vie à ce lieu chargé d’histoire. Vous pourrez le visiter lors des journées du patrimoine, découvrir sa magie et repartir avec votre paquet de farine issu de blés bio cultivés localement.

Crédits : moulin de la Bicane Gratuit|Tarif préférentiel