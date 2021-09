Hundsbach Moulin de Hundsbach Haut-Rhin, Hundsbach Découverte guidée d’un moulin à grain typique du XVIIIe siècle Moulin de Hundsbach Hundsbach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Dimanche 19 septembre, 13h00 Découverte guidée d’un moulin à grain typique du XVIIIe siècle * Découverte d’un moulin hydraulique de la fin du XVIIIe siècle, très bien restauré. Visites guidées, animations et démonstrations diverses. Au programme : Visites guidées du moulin: à 14h30 et 15h30

Visite guidée et démonstration de mouture à 16h30

Animations et ateliers : équarissage, cordage à l’ancienne, battage à l’ancienne, dégustation de pain paysan cuit au feu de bois…

Exposition : les moulins du Sundgau *

dimanche 19 septembre – 13h00 à 20h00

Gratuit. Entrée libre. Départ des visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30.

Moulin de Hundsbach 2 rue du Moulin, 68130 Hundsbach Hundsbach 68130 Haut-Rhin

Si son existence est attestée depuis 1394, l’actuel moulin date de 1798. Utilisé pendant des siècles, il n’est aujourd’hui plus exploité. À l’extérieur, la canalisation d’amenée d’eau et les roues à augets ont disparu, mais, à l’intérieur, toute la machinerie (trois paires de meules), ainsi que la chambre de l’ouvrier à l’étage sont restées en place. Une association s’est créée en 2003 pour sauvegarder et mettre en valeur ce site remarquable de la vallée du Thalbach. Depuis la création de l’association, les membres ont fourni un travail bénévole qui totalise + de 4000 heures. Les travaux de restauration ont d’abord reconstitué un réservoir des eaux motrices, un chenal d’amenée d’eau, la huche de fin de course, la roue de 5 mètres de diamètre, le coursier et le conduit d’évacuation des eaux. Puis la seconde phase a continué à l’intérieur de la meunerie avec la réfection du sol en pierres naturelles anciennes, les fondations du beffroi, l’usinage de 300 alluchons, la charpente du beffroi, la rectification des axes d’engrenages, le rhabillage des meules, la restauration de la bluterie… Ainsi, le public peut-il découvrir, aujourd’hui, un moulin à grain typique du XVIIIe siècle, en parfait état de fonctionnement.

