Dimanche 19 septembre, 14h30 Visites commentées du Moulin de Gasté * Ce moulin-cavier en bois haut de 15 m, spécifique de l’Anjou, a été restauré à l’identique depuis 2008. Venez voir sa silhouette harmonieuse et altière, qui permet à ses ailes de prendre le vent. Le moulin écrasera le blé si le vent accepte d’être de la partie. *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

Tarif : 3€ ; gratuit pour les moins de 12 ans.

MOULIN DE GASTÉ 2 Gasté, 49320 Grézillé Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

06 61 39 08 73 http://www.moulin-de-gaste.com

