Saint-Maixant Moulin de Cussol Gironde, Saint-Maixant Mise en marche et explications du fonctionnement du moulin à vent de Cussol Moulin de Cussol Saint-Maixant Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Maixant

Mise en marche et explications du fonctionnement du moulin à vent de Cussol Moulin de Cussol, 17 septembre 2021 14:30, Saint-Maixant. Journée du patrimoine 2021 Moulin de Cussol. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 14h30, 19h00 Mise en marche et explications du fonctionnement du moulin à vent de Cussol * *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 15h00

vendredi 17 septembre – 19h00 à 19h30

Gratuit. Entrée libre.

Moulin de Cussol Chemin du moulin de Cussol, 33490 Verdelais Saint-Maixant 33490 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location52658014.jpg 06 81 02 83 86 http://www.verdelais.com

Entre le domaine de Malagar, cher à François Mauriac, et le calvaire de Verdelais, le moulin à vent (1730) remarquablement restauré en 2002, propose des démonstrations de mouture de céréales et de manœuvres du dispositif de mise au vent. Point de vue sur la vallée de la Garonne et sur le vignoble du Sauternais.

