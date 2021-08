Valencisse Moulin de Chambon ou du Prieuré Loir-et-Cher, Valencisse Visite commentée Moulin de Chambon ou du Prieuré Valencisse Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

vendredi 17 septembre – 15h00 à 17h00

Moulin de Chambon ou du Prieuré 7 rue du Moulin à Chambon, 41190 Valencisse Valencisse 41190 Chambon-sur-Cisse Loir-et-Cher

https://cibul.s3.amazonaws.com/location51854762.jpg?_ts=1625495825218 0677258702

Dénommé Moulin de Chambon ou du Prieuré, cette usine est certainement une des plus anciennes de la Vallée de la Cisse. En effet elle dépendait de la manse attribuée à l’abbaye de Marmoutier le 13 décembre 832 par l’empereur Louis le Pieux et son épouse Judith. Associée jusqu’à la fin du XVIIIe siècle au Moulin Fouleret, elle a été tour à tour moulin à blé, à tan puis chocolaterie. À partir de 1872, elle est devenue la première usine de concassage des fèves de cacao et de fabrication de chocolat de la chocolaterie Poulain qui établit ensuite son usine principale sur Blois vers 1880.

Elle redevient moulin à blé à partir de 1920 pour arrêter définitivement ses meules vers 1960.

