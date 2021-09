Caulnes Moulin de Caulnes Caulnes, Côtes-d'Armor Visite des extérieurs du Moulin de Caulnes Moulin de Caulnes Caulnes Catégories d’évènement: Caulnes

Visite des extérieurs du Moulin de Caulnes Moulin de Caulnes, 18 septembre 2021 Journée du patrimoine 2021 Gratuit

18 et 19 septembre Visite des extérieurs du Moulin de Caulnes * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Masque obligatoire.

Moulin de Caulnes rue Valaise, 22350, Caulnes Caulnes 22350 Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location4651413.jpg 0631319956 http://www.kaonia.fr

Le Moulin De Caulnes est un ancien moulin banal à céréales du 15e siècle converti en moulin à tan au 19e puis maison d’habitation au 20e siècle. Roue à pales refaite à l’identique et canal de dérivation de La Rance.

