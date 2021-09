Ville-la-Grand Moulin de Carra Haute-Savoie, Ville-la-Grand Patrimoines au Moulin Moulin de Carra Ville-la-Grand Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Ville-la-Grand

Patrimoines au Moulin Moulin de Carra, 18 septembre 2021 10:00, Ville-la-Grand. Journée du patrimoine 2021 Moulin de Carra. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00 Patrimoines au Moulin * Toute la journée : expositions “Miniaturesque” et “Les Moulins du Foron”.

A 11h et à 16h : visite commentée du Moulin de Carra.

A 15h : concert de l’atelier instrumental du Collège Paul Langevin. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

*

Moulin de Carra Rue du vieux moulin, 74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville-la-Grand 74100 Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location98978034.jpg 04 50 49 33 12 http://www.vlg.fr

Le Moulin de Carra est un site d’intérêts patrimonial, culturel et naturel de Ville-la-Grand (Haute-Savoie). Sa réhabilitation en a fait un lieu de partage, d’éducation et de sensibilisation au développement durable.

Crédits : Moulin de Carra Gratuit © ND, Mairie de Ville-la-Grand

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Ville-la-Grand Autres Lieu Moulin de Carra Adresse Rue du vieux moulin, 74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Ville-la-Grand lieuville Moulin de Carra Ville-la-Grand