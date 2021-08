Montagne Moulin de Calon Gironde, Montagne À la découverte des Moulins à vents Moulin de Calon Montagne Catégories d’évènement: Gironde

À la découverte des Moulins à vents Moulin de Calon, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre À la découverte des Moulins à vents * Nous vous invitons à visiter ces Moulins à Vent du XVIe siècle que nous avons entièrement restaurés. Le site de Calon est le point culminant de la région. Le panorama est magifique et offre une vue sur toute la vallée. Vous pourrez venir avec votre pique-nique, des tables sont à votre disposition à l’ombre d’une petite forêt. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

5 euros par personne. Gratuit pour les – 10 ans.

Moulin de Calon Château de Calon, 33570 Montagne Montagne 33570 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location31826106.jpg 05 57 51 64 88

Le paysage d’une grande beauté, met en scène 5 moulins à vent du XVe siècle qui témoignent du passé céréalier de la région.

Deux d’entre eux ont été restaurés par Jean-Noël Boidron et se visitent l’été. Dominant la vallée, ce site vous offre aussi une magnifique vue panoramique sur toute la région.

