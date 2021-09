Buding Moulin de Buding Buding, Moselle Découverte guidée d’un ancien moulin à huile Moulin de Buding Buding Catégories d’évènement: Buding

Moselle

Découverte guidée d’un ancien moulin à huile Moulin de Buding, 19 septembre 2021 14:00, Buding. Journée du patrimoine 2021 Moulin de Buding. Gratuit|Sur inscription Handicap intellectuel|Handicap moteur animation@arcmosellan.fr, 03 82 83 64 62

Dimanche 19 septembre, 14h00 Découverte guidée d’un ancien moulin à huile * *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Réservations conseillées. Départ des visites guidées : 14h30, 15h30, 16h30. 40 personnes max par visite.

Moulin de Buding 8 rue du Moulin, 57920 Buding Buding 57920 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location78542288.jpg 03 82 83 64 62 http://www.arcmosellan.fr https://m.me/moulin.buding

Entièrement restauré par la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, ce moulin à huile du XVIIIe siècle en parfait état de fonctionnement, permet de mieux comprendre la mécanisme des moulins, de vivre leurs activités séculaires et de sensibiliser à la nature et à l’environnement.

Crédits : ©P. Heckler Gratuit|Sur inscription ©P. Heckler

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Buding, Moselle Autres Lieu Moulin de Buding Adresse 8 rue du Moulin, 57920 Buding Ville Buding Age minimum 2 Age maximum 99 lieuville Moulin de Buding Buding