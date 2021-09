Lambesc Moulin de Bertoire Bouches-du-Rhône, Lambesc Au gré du vent Moulin de Bertoire Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Samedi 18 septembre, 09h30, 14h00 Au gré du vent * Construit au début du XIX°siècle, ce moulin était destiné à la production de farine de blé. Il était alors idéalement situé à proximité du village et sur un point haut. Aujourd’hui en parfait état de marche, il reprend vie à chaque occasion pour vous présenter son histoire, son fonctionnement et les étapes de sa restauration.

Durée de la visite : 20mn

Renseignements : 04 42 92 93 77 *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

