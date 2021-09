Île-d'Arz Moulin de Berno - Ile d'Arz Île-d'Arz, Morbihan Visite guidée du Moulin Berno – Ile d’Arz Moulin de Berno – Ile d’Arz Île-d'Arz Catégories d’évènement: Île-d'Arz

Morbihan

Visite guidée du Moulin Berno – Ile d’Arz Moulin de Berno – Ile d’Arz, 18 septembre 2021 10:30, Île-d'Arz. Journée du patrimoine 2021 Moulin de Berno – Ile d’Arz. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée du Moulin Berno – Ile d’Arz * Un moulin à marée nécessite un site protégé des vents dominants pour que la digue ne subisse pas trop le travail de sape de la mer mais aussi un plan de retenue et un marnage important pour le stockage des eaux. Le Golfe du Morbihan constitue un endroit idéal pour cette installation. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h30

*

Moulin de Berno – Ile d’Arz Berno, 56840, Ile-d’Arz Île-d’Arz 56840 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location19136019.jpg 0608997495

Construit au XVe siècle, en moellons avec une toiture à deux pans, le petit moulin de Berno garde une digue empierrée convexe sur le côté mer, longue de 320 mètres, la plus grande des moulins à marée du Golfe.

Il a servi à la fabrication de farine sur l’île jusque dans les années 1910. Abandonné puis restauré grâce à la constitution d’une association de passionnés, le moulin a été remis en état de marche. Ils ne sont plus que deux en Bretagne avec celui de l’île de Bréhat à pouvoir fonctionner encore grâce aux marées.

Crédits : musée Gratuit musée

Détails Catégories d’évènement: Île-d'Arz, Morbihan Autres Lieu Moulin de Berno - Ile d'Arz Adresse Berno, 56840, Ile-d'Arz Ville Île-d'Arz Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Moulin de Berno - Ile d'Arz Île-d'Arz