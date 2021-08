Canapville Moulin de Belle-île Canapville, Orne Exposition sur la faune et la flore Moulin de Belle-île Canapville Catégories d’évènement: Canapville

Exposition sur la faune et la flore Moulin de Belle-île, 17 septembre 2021 14:00, Canapville. Journée du patrimoine 2021 Moulin de Belle-île. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Exposition sur la faune et la flore * *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Moulin de Belle-île 92 chemin aux boeuf, 61120 Canapville Canapville 61120 Orne

Moulin à papier, ensemble industriel remarquable, visite guidée et exposition

