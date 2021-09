La Rabatelière Moulin de Bel Air La Rabatelière, Vendée Visite du Moulin à vent de Bel Air en fonctionnement Moulin de Bel Air La Rabatelière Catégories d’évènement: La Rabatelière

Vendée

Visite du Moulin à vent de Bel Air en fonctionnement Moulin de Bel Air, 19 septembre 2021 14:00, La Rabatelière. Journée du patrimoine 2021 Moulin de Bel Air. Tarif habituel

Dimanche 19 septembre, 14h00 Visite du Moulin à vent de Bel Air en fonctionnement * Visite commentée du Moulin à vent en fonctionnement par groupe de 5 à 10 personnes d’une durée de 20 à 30 minutes.

L’escalier étroit réclame une assez bonne mobilité.

Le contrôle du Pass Sanitaire sera effectué au pied du moulin pour les adultes de plus de 18 ans. Le port du masque n’est pas exigé mais recommandé.

De la Farine de Blé et de Sarrasin sera proposé au pied du Moulin.

http://moulindebelair.sitego.fr/acces.html *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

*

2€/Adulte – Gratuit pour les moins de 18 ans

Moulin de Bel Air 85250 La Rabatelière La Rabatelière 85250 Vendée

0688466485 http://moulindebelair.sitego.fr Crédits : Association du Moulin de Bel Air Tarif habituel

Détails Heure : 14:00 - 19:00 Catégories d’évènement: La Rabatelière, Vendée Autres Lieu Moulin de Bel Air Adresse 85250 La Rabatelière Ville La Rabatelière lieuville Moulin de Bel Air La Rabatelière