Portes ouvertes au MOULIN CROZET Moulin crozet, 18 septembre 2021 10:00, Montceaux. Journée du patrimoine 2021 Moulin crozet. Gratuit

18 et 19 septembre Portes ouvertes au MOULIN CROZET * Entrée libre le 18 et 19 septembre pour les JPE.

Visites commentées et parcours ludiques. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre.

Moulin crozet Moulin Crozet, 01090 Montceaux Montceaux 01090 Ain

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 04 74 67 20 68

Ce moulin à eau situé sur la Calonne date du Xe siècle et a fonctionné jusqu’en 1969. C’est le seul des quatre moulins à grains de la commune qui demeure en état de marche. Remis en état par les propriétaires, il comprend une paire de meules actionnées par une roue à augets. Un jeu sera réservé aux enfants. Ventes de cartes postales sur le moulin.

