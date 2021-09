Hérisson Moulin Butoir Allier, Hérisson Moulin Butoir Moulin Butoir Hérisson Catégories d’évènement: Allier

Moulin Butoir, 18 septembre 2021 14:00, Hérisson. Journée du patrimoine 2021 Moulin Butoir. Gratuit|Sur inscription 04 63 82 95 79, moulinde.butoir@laposte.net

18 et 19 septembre Moulin Butoir * Visite du moulin à 14h30 et 17h30. Visite du parc à 16h00 (si la météo le permet) le dimanche. Visite du moulin à 14h30, visite du parc à 16h30 le samedi *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 19h00

20 personnes par visite

Moulin Butoir 40 rue des jardins 03190 Hérisson Hérisson 03190 Allier

04 63 82 95 79

Moulin à eau avec une roue de type Sagebien avec l’amélioration Zuppinger. La seule restante qui possède les techniques de ces deux ingénieurs hydraulicien du 19ème siècle.

