Visite contée du moulin à huile du XVIIIe siècle Moulin à huile du XVIIIe siècle au Barroux, 19 septembre 2021 14:00, Le Barroux. Journée du patrimoine 2021 Moulin à huile du XVIIIe siècle au Barroux. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h00 Visite contée du moulin à huile du XVIIIe siècle * Exceptionnellement ouvert à la visite, ce moulin à huile vous sera dévoilé grâce aux commentaires avisés de Fabienne Faraud, médiatrice du patrimoine de la CoVe et des facétieuses histoires de Gilbert Chiron, conteur du TRAC. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Dimanche de 14h à 18h en continu. Rendez-vous au moulin rue du Pontin

Moulin à huile du XVIIIe siècle au Barroux
Rue du pontin Barroux
Le Barroux 84330 Vaucluse

04 90 67 69 21

