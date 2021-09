Jonzac Moulin à eau de Chez Bret Charente-Maritime, Jonzac Circuit : Rando Régalade Moulin à eau de Chez Bret Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Circuit : Rando Régalade Moulin à eau de Chez Bret, 18 septembre 2021 16:00, Jonzac. Journée du patrimoine 2021 Moulin à eau de Chez Bret. Gratuit|Sur inscription 05 46 48 49 29

Samedi 18 septembre, 16h00 Circuit : Rando Régalade * Participez à une balade gourmande pour découvrir le patrimoine jonzacais ! Rendez-vous au moulin à eau de chez Bret pour une balade guidée du patrimoine naturel au patrimoine historique (3 km). Collation offerte à l’issue du parcours et concert piano à 4 mains. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

Gratuit. Réservation recommandée.

Moulin à eau de Chez Bret 17500 Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime

05 46 48 49 29 http://jonzac-tourisme.com

Moulin à eau restauré et scénographié. Le moulin servait à la fabrication de l’huile de noix.

