La Motte Féodale à Trêves motte féodale, 18 septembre 2021 10:00, Gennes-Val-de-Loire.

Journée du patrimoine 2021 motte féodale. Gratuit

18 et 19 septembre

La Motte Féodale à Trêves

C’est à partir d’une place forte de ce type qu’en 1026 Foulques Nerra, comte d’Anjou, attaqua Gilduin, qui tenait le Saumurois pour le compte d’Eudes II de Blois. A la fin du XI e siècle, Foulque le Réchin, Comte d’Anjou fit raser ce premier château pour punir son vassal Hardouin de Trèves de l’avoir trahi. Il en fit construire un autre, un peu plus au nord, vraisemblablement à l’emplacement du château de pierre.

Au départ de la rue de la Barbacane, une promenade balisée permet de découvrir les vestiges de cette «motte». De jolis points de vue sur le village de Trèves et les bords de Loire s’y découvrent et on peut rejoindre un chemin creux médiéval qui relie le village au prieuré St Macé. Par ce chemin l’on accédait sur la hauteur à une grande voie de communication très ancienne allant d’Angers à Poitiers

Des aires de pique-nique y ont été aménagées.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

motte féodale rue Barbacane 49350 treves Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

