– Juillet – Août :activités de fabrication de maquettes et autres représentations de la mosquée de Tsingoni avec des jeunes du village, en présence d’un animateur communal.

– Il est aussi question de mettre en évidence l’aspect matrimoine de la culture mahoraise. Ce matrimoine sera ainsi démontré à travers des danses et des chants trabditionnels comme : Debaa et Shenge

– La mosquée de Tsingoni : monument historique de France

La visite commencera par l’extérieur devant les deux tombes shiraziennes, et une exposition sur bâches et autres photos de la mosquée. Les maquettes fabriquées par les jeunes seront aussi exposées.

Ensuite nous entrerons dans le monument historique où nous pourrons voir les différentes parties, qui démontrent la particularité architecturale du bâtiment.

Un livret sera distribué gratuitement aux visiteurs afin de leur permettre de suivre les explications du guide. Il est recommandé de porter des vêtements longs qui couvrent des épaules jusqu’en dessous des genoux. Toutefois, des châles seront prêtés à ceux et celles qui n’auraient pas prévu leurs propres vêtements appropriés. A la fin de la visite, les châles seront ramassés.

– Les visites seront assurées comme suit : Matin (9h-10h et 10h30-11h30) / Après-midi (13h30-14h30, 16h-17h)

– Après chaque visite, il y aura une représentation de danse traditionnelle de dix minutes

Mosquée Tsingoni Tsingoni 97680 Mayotte

Construite au XVIe siècle sous le sultanat shirazien, elle est la plus ancienne mosquée en activité en France.Classée au titre des monuments historiques depuis mars 2015, la mosquée de Tsingoni fait l’objet d’un projet de restauration qui est à ce jour au stade de l’étude.

© Mosuqée de Tsingoni

Crédits : A. Ridjali Gratuit