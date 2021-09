Manosque Mosquée Nasr Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Visite guidée de la Mosquée Nasr Mosquée Nasr Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

Visite guidée de la Mosquée Nasr Mosquée Nasr, 18 septembre 2021 09:00, Manosque. Journée du patrimoine 2021 Mosquée Nasr. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 09h00, 14h30 Visite guidée de la Mosquée Nasr * Venez découvrir les spécificités du lieu de culte de la Mosquée Nasr. L’Association Cultuelle des Musulmans Français de l’Agglomération de Manosque sera à votre disposition pour vous faire découvrir la construction et l’évolution de la Mosquée Nasr, vous faire visiter les différents espaces de la Mosquée, de comprendre la gestion du lieu de culte et enfin d’échanger sur la place de la Mosquée dans le quotidien des fidèles. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h00

*

Entrée libre.

Mosquée Nasr 486 rue des cabris Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence

https://cibul.s3.amazonaws.com/location73842222.jpg 07.68.04.69.75 https://mosquee-nasr.com

Édifiée en 1993, la Mosquée Nasr est implantée dans le quartier des Aliziers. Elle accueille les fidèles de l’agglomération manosquine. La Mosquée Nasr a connu des aménagements dont la dernière extension inaugurée le 13/06/2021.

Crédits : © ACMFAM – Mosquée Nasr Gratuit © ACMFAM – Mosquée Nasr

Détails Heure : 09:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Autres Lieu Mosquée Nasr Adresse 486 rue des cabris Ville Manosque lieuville Mosquée Nasr Manosque