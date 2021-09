Nantes Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah Al Darwish Loire-Atlantique, Nantes Visite guidée de la Mosquée Assalam Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah Al Darwish Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite guidée de la Mosquée Assalam Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah Al Darwish, 18 septembre 2021 10:00, Nantes Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Visite guidée de la Mosquée Assalam * . Visites commentées.

. Expositions sur la langue arabe, sur les grands savants musulmans qui ont contribué au développement des sciences, sur l’art musulman (Toufik Aissat).

. Démonstration de calligraphie avec Lahsen Oujdi. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h30

*

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah Al Darwish 136 boulevard Seattle, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

02 40 35 50 02

Classée 4ème grande mosquée de France, elle a été inaugurée le 17/11/12 par M. Auxiette, président de la Région des Pays de la Loire, le préfet de Loire-Atlantique et le maire de Nantes. Sur une superficie de plancher de 2900 m2, cet établissement peut recevoir 1200 fidèles. L’ Association islamiste de l’Ouest de la France, AIOF, gère cet ensemble en toute propriété. Située au cœur du parc de La Roche à Nantes, la mosquée est très souvent visitée par des groupes associatifs ou par des collégiens et lycéens. Lors des JEP, elle a accueilli de très nombreux visiteurs qui ont manifesté leur satisfaction. Par son ouverture à tous les citoyens, la mosquée contribue à renforcer les liens d’amitié et de fraternité parmi tous les concitoyens français.

Crédits : AIOF Gratuit

Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah Al Darwish Adresse 136 boulevard Seattle, 44000 Nantes Ville Nantes